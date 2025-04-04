"Земельный банк" наполняет бюджет

В ходе торгов в среднем 7 участников соревнуются за каждый лот, благодаря этому стартовая стоимость субаренды земель возрастает в 8 раз, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство экономики Украины.

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Это пример нового качества управления государственными активами, когда земля работает на экономику и создает возможности для аграрного бизнеса по всей стране,

– отметила министр экономики Юлия Свириденко.

По данным ведомства, с 1 октября 2024 года в системе "Прозорро. Продажи" проведено 506 онлайн-аукционов субаренды государственных сельхозземель общей площадью 35 235 гектаров в 17 областях Украины. По результатам 271 - заключены договоры субаренды на земельные участки площадью 20 521 гектар.

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Наибольшая конкуренция наблюдалась в Винницкой области (в среднем 22 участника на лот), Полтавской и Черкасской областях – в среднем 14 участников на лот.

По результатам заключенных сделок, самую высокую среднюю цену за гектар зафиксировано на Ивано-Франковщине – 47,5 тысячи гривен. Самая низкая средняя стоимость была на Закарпатье – 3 496 гривен за гектар.

Обратите внимание! В то же время самую высокую стоимость за гектар по итогам полугодия имеет земельный участок площадью 191 гектар в Черкасской области – 56 тысяч гривен вместе с НДС.