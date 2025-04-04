"Земельний банк" наповнює бюджет

В ході торгів у середньому 7 учасників змагаються за кожен лот, завдяки цьому стартова вартість суборенди земель зростає у 8 разів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство економіки України.

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Це приклад нової якості управління державними активами, коли земля працює на економіку та створює можливості для аграрного бізнесу по всій країні,

– зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За даними відомства, з 1 жовтня 2024 року у системі "Прозорро. Продажі" проведено 506 онлайн-аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 35 235 гектарів у 17 областях України. За результатами 271 — укладено договори суборенди на земельні ділянки площею 20 521 гектар.

Як продавали землю: статистика по Україні

Найбільша конкуренція спостерігалася у Вінницькій області (в середньому 22 учасники на лот), Полтавській та Черкаській областях – в середньому 14 учасників на лот.

За результатами укладених угод, найвищу середню ціну за гектар зафіксовано на Івано-Франківщині – 47,5 тисячі гривень. Найнижча середня вартість була на Закарпатті – 3 496 гривень за гектар.

Зверніть увагу! Водночас найвищу вартість за гектар за підсумками півріччя має земельна ділянка площею 191 гектар на Черкащині – 56 тисяч гривень разом з ПДВ.