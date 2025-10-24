Кому из пенсионеров можно не платить налог на землю?
Адвокат Лариса Кись в комментарии 24 Канала рассказала, что пенсионеры по возрасту освобождаются от уплаты земельного налога. Кроме пенсионеров льготу имеют еще некоторые категории украинцев.
Исключение составляет, если такое лицо имеет в собственности несколько земельных участков одного вида использования, площадь которых превышает пределы предельных норм. В таком случае пенсионер самостоятельно выбирает, за какие земельные участки он будет платить земельный налог, а к каким – применить льготу.
Кроме того, юрист напоминает, что заявление о льготе подается до 1 мая текущего года в Государственную налоговую службу Украины по месту нахождения земли.
Важно! По словам Ларисы Кись, в разных населенных пунктах размер ставки земельного налога отличается. В некоторых общинах действует "нулевая" ставка налога, определена по решению органов местного самоуправления.
Каким образом получить налоговые льготы?
Льгота на уплату налога не предоставляется автоматически. Чтобы ее оформить, необходимо:
- Обратиться в налоговый орган по месту расположения земельного участка
- Подать заявление о предоставлении льготы
- Предоставить копии: паспорта; идентификационного кода; пенсионного удостоверения; документа, подтверждающего право собственности или пользования земельным участком.
Кто платит налоги при аренде земли?
Арендатор является налоговым агентом, который удерживает налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор с арендной платы и перечисляет их в бюджет.
Физическое лицо, которое сдает землю в аренду, должно учитывать, что его доход подлежит налогообложению НДФЛ и военному сбору.