Откуда взялись паи и какая их средняя площадь

По состоянию на начало 2017 года было зарегистрировано 6,9 миллиона владельцев земельных паев, которые суммарно владели 27,7 миллиона гектар сельскохозяйственной земли, передает 24 Канал со ссылкой на Госгеокадастр. Эта площадь составляет 89% от всей частной земли в Украине, а средний размер пая достигает 4 гектаров земли, но существенно варьируется от области к области.

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Согласно опросу 2012 года 79% владельцев паев старше 50 лет, а 43% – старше 60 лет. С 1 июля 2021 открылась возможность продать земельный участок, который когда-то достался людям после ликвидации коллективных сельскохозяйственных предприятий. Они физлица, которые владеют земельным участком, и смогут продать его другим физлицам или украинским юрлицам.

Обратите внимание! В Советском союзе существовали коллективные хозяйства и колхозы, которые имели большие земельные массивы. После распада СССР эти юрлица ликвидировались, а большие земельные участки, которые ранее были в коллективной собственности, делились между крестьянами, которые работали в колхозах – "распаевывались".

Каким образом выделялись паи

Пай – это право рабочего колхоза получить долю земли, которая когда-то была в собственности этого колхоза. Важно, что это не сам участок – это только право его получить из земель коллективной собственности отдельного предприятия.

Важно! Земельные участки как таковые пайщики получали не сразу. Сначала определяли долю, сколько каждому приходится земли с того массива, который когда-то принадлежал колхозу. Затем все бывшие члены колхоза делали обращение и получили свидетельство о праве собственности на земельную долю (пай). В нем, например, писалось, что этому человеку принадлежит право собственности на пай в размере 5 кадастровых гектаров.

Выделение пая в натуре владельцу – важный процесс, после которого пай, который существует где-то абстрактно, становится конкретным земельным участком с физическим местонахождением.

Если у владельца до сих пор есть документы на земельный пай – он \ она продать землю не сможет. Земельный участок продать сможет, а пай – нет, потому что процедура продажи пая в новом земельном законодательстве не прописана. Владельцу, чтобы продать пай, нужно будет оформлять его в земельный участок.