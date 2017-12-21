Активісти кувалдами розтрощили "наливайку" у Києві
08:05, сьогодні 1979 Читать новость на русском
Уночі проти 21 грудня у Солом'янському районі Києві невідомі рознесли бар, де відвідувачам розливають алкоголь – у народі такі типи закладів називають "наливайками".
Відповідне відео опублікував ресурс "Київ оперативний" на своїй сторінці у Facebook.
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Зазначається, що заклад розташовується на проспекті Космонавта Комарова, 16.
"Кажуть, що місцеві мешканці неодноразово зверталися до всіх інстанцій, але марно. Напевно, у когось таки закінчилось терпіння…" – підкреслюється у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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