Активісти опублікували відео, як роми закидують камінням еколога у Голосіївському парку

У мережі з'явилися кадри, як роми атакували екологів, які прийшли на місце вирубки у Голосіївському заповідному парку, що розташовується у Києві.

Відповідний ролик поширила націоналістична організація С14 на своїй сторінці у Facebook.

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Як переконують активісти, СБУ зараз тисне на еколога, що він нібито видумав напад.

"Ми всі все бачимо на відео. Думаємо, СБУ та МВС саме час шукати циганських баронів і зупиняти грабежі, шахрайство, торгівлю наркотиками, вирубки лісів, а також забруднення паркових зон", – підкреслюють представники націоналістичної спільноти.

На оприлюднених кадрах, зокрема, можна побачити, як чоловік (імовірно, еколог) спілкується з двома жінками та вказує їм на купу сміття, яке залишила їхня ромська спільнота, а на останніх секундах роми починають закидати його камінням.

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. На його території роми спорудили землянки, знищили рослини та засмітили парк відходами.



7 червня "Національна дружина" заявила, що очистить Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його.



Відтак, за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію розслідують за статтею "Хуліганство".