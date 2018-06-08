06:55
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
26°C 10°C
  • субота
    26°C 18°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Зсув у Чорноморську: чому за свою халатність мають відповідати чиновники
ЦРУ
09:00, 6 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Активісти опублікували відео, як роми закидують камінням еколога у Голосіївському парку

368
Роми закилали камінням еколога у Голосіївському парку Києва
Роми закилали камінням еколога у Голосіївському парку Києва / Скріншот відео

У мережі з'явилися кадри, як роми атакували екологів, які прийшли на місце вирубки у Голосіївському заповідному парку, що розташовується у Києві.

Відповідний ролик поширила націоналістична організація С14 на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Знову погром: з’явилися фото, як "Національна дружина" розігнала табір ромів у Києві

Як переконують активісти, СБУ зараз тисне на еколога, що він нібито видумав напад.

"Ми всі все бачимо на відео. Думаємо, СБУ та МВС саме час шукати циганських баронів і зупиняти грабежі, шахрайство, торгівлю наркотиками, вирубки лісів, а також забруднення паркових зон", – підкреслюють представники націоналістичної спільноти.

На оприлюднених кадрах, зокрема, можна побачити, як чоловік (імовірно, еколог) спілкується з двома жінками та вказує їм на купу сміття, яке залишила їхня ромська спільнота, а на останніх секундах роми починають закидати його камінням.

Нагадаємо, що 6 червня у Києві у національному природному парку "Голосіївський" з’явився табір ромів. На його території роми спорудили землянки, знищили рослини та засмітили парк відходами. 

7 червня "Національна дружина" заявила, що очистить Голосіївський парк від ромів, якщо ті самі не підуть звідти протягом 24 годин. Згодом в організації запевнили, що роми добровільно покинули територію парку та обійшлося без інцидентів. Однак у поліції переконують, що вже після цього на табір напали громадські активісти та зруйнували його. 

Відтак, за фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують подію розслідують за статтею "Хуліганство".

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини Києва Сутички Екологія Роми
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук