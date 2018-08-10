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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Активісти перекрили Поштову площу у Києві через затоплення артефактів Київської Русі: подробиці

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Активісти перекривають поштову через затоплення розкопок
Активісти перекривають поштову через затоплення розкопок / фото з соцмереж

10 серпня активісти на 5 хвилин перекрили Поштову площу для проїзду автомобілів через затоплення археологічних розкопок часів Київської Русі. Вони закликають мера Києва Віталія Кличка прийти на місце подій та пояснити ситуацію щодо затоплення цінної археологічної ділянки.

Про це у своєму Twitter інформують активісти руху "Чесно".

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Активісти на 5 хв перекрили Поштову. Скандують "Мера до народу!" Вимагають, щоб на Поштову площу приїхав Віталій Кличко. Якщо не приїде до 15:00, дорогу перекриють на довше,
– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, активісти вимагають створити комісію та провести огляд на затопленій ділянці. 

За словами дослідниці Ольги Рутковської, вода з пошкодженої труби під тиском витікала 48 годин.

До слова, забудовники, які до відкриття історичної знахідки планували побудувати під Поштовою площею підземний ТРЦ, відкидають будь-які звинувачення у свою сторону: кажуть – винен Київводоканал.

Нагадаємо, раніше стало відомо про затоплення археологічних розкопок на Поштовій площі. Стан ділянки, яка може невдовзі отримати статус пам'ятки національного значення, жахливий.

Теги: Новини Києва Історія Віталій Кличко
Джерело: 24 канал
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