Укр Рус
24 Канал Новини світу Російський генерал Алексєєв після замаху прийшов до тями: який його стан
9 лютого, 18:30
2

Російський генерал Алексєєв після замаху прийшов до тями: який його стан

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Російський генерал-лейтенант Володимир Алексєєв прийшов до тями після операції. За даними росЗМІ, загрози для його життя буцімто немає.
  • Стан Алексєєва нібито стабільний, він у свідомості та розмовляє.

Російський генерал-лейтенант Володимир Алексєєв, на якого було вчинено замах, усе ж прийшов до тями. Росіянину зробили операцію лікарі.

Про це повідомляє російські пропагандистські видання ТАСС та "РІА Новини".

До теми Один із підозрюваних у замаху на генерала Алексєєва пов'язаний із ФСБ, – Грозєв 

У якому стані генерал Алексєєв зараз?

Російські ЗМІ пишуть, що генерал-лейтенант Володимир Алексєєв прийшов до тями після операції. За даними джерела у медичній сфері, зараз загрози для його життя нібито немає. 

Лікарі з обережністю кажуть, що загрози життю немає, 
– пише ТАСС з посиланням на джерело. 

За словами співрозмовника росЗМІ, генерал-лейтенант зараз притомний.

"Динаміка стану Алексєєва стабільна, погіршень немає, у свідомості розмовляє", – сказав співрозмовник ворожого агентства.

До речі, керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок зазначив в етері 24 Каналу, що історія з пораненням генерала Володимира Алексєєва у Москві має дуже дивний вигляд. На думку експерта, генерала могли використати самі росіяни для того, щоб зірвати переговорний процес з Україною.

Що відомо про замах на генерала Алексєєва?

  • У Москві вранці 6 лютого було здійснено замах на генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Його важко поранили вогнепальними пострілами, а невідомий, який це вчинив, утік із місця події.

  • Уже через кілька днів російська ФСБ заявила про затримання "підозрюваного" у стрілянині в Алексєєва. Росіяни казали, що це був громадянин Росії Любомир Корба, який після замаху нібито втік в ОАЕ.

  • Спільниками Корби в ФСБ назвали росіян Віктора Васіна і Зінаїду Серебрицьку. За даними російської спецслужби, Васін нібито був затриманий в Москві, а Серебрицька начебто встигла виїхати в Україну. 