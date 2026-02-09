Российский генерал Алексеев после покушения пришел в сознание: каково его состояние
- Российский генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание после операции. По данным росСМИ, угрозы для его жизни якобы нет.
- Состояние Алексеева якобы стабильное, он в сознании и разговаривает.
Российский генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, все же пришел в себя. Россиянину сделали операцию врачи.
Об этом сообщает российские пропагандистские издания ТАСС и "РИА Новости".
В каком состоянии генерал Алексеев сейчас?
Российские СМИ пишут, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание после операции. По данным источника в медицинской сфере, сейчас угрозы для его жизни якобы нет.
Врачи с осторожностью говорят, что угрозы жизни нет,
– пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По словам собеседника росСМИ, генерал-лейтенант сейчас в сознании.
"Динамика состояния Алексеева стабильная, ухудшений нет, в сознании разговаривает", – сказал собеседник вражеского агентства.
Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что история с ранением генерала Владимира Алексеева в Москве имеет очень странный вид. По мнению эксперта, генерала могли использовать сами россияне для того, чтобы сорвать переговорный процесс с Украиной.
Что известно о покушении на генерала Алексеева?
В Москве утром 6 февраля было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Его тяжело ранили огнестрельными выстрелами, а неизвестный, который это совершил, скрылся с места происшествия.
Уже через несколько дней российская ФСБ заявила о задержании "подозреваемого" в стрельбе в Алексеева. Россияне говорили, что это был гражданин России Любомир Корба, который после покушения якобы сбежал в ОАЭ.
Сообщниками Корбы в ФСБ назвали россиян Виктора Васина и Зинаиду Серебрицкую. По данным российской спецслужбы, Васин якобы был задержан в Москве, а Серебрицкая якобы успела выехать в Украину.