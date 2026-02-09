Российский генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, все же пришел в себя. Россиянину сделали операцию врачи.

Об этом сообщает российские пропагандистские издания ТАСС и "РИА Новости".

К теме Один из подозреваемых в покушении на генерала Алексеева связан с ФСБ, – Грозев

В каком состоянии генерал Алексеев сейчас?

Российские СМИ пишут, что генерал-лейтенант Владимир Алексеев пришел в сознание после операции. По данным источника в медицинской сфере, сейчас угрозы для его жизни якобы нет.

Врачи с осторожностью говорят, что угрозы жизни нет,

– пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника росСМИ, генерал-лейтенант сейчас в сознании.

"Динамика состояния Алексеева стабильная, ухудшений нет, в сознании разговаривает", – сказал собеседник вражеского агентства.

Кстати, руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил в эфире 24 Канала, что история с ранением генерала Владимира Алексеева в Москве имеет очень странный вид. По мнению эксперта, генерала могли использовать сами россияне для того, чтобы сорвать переговорный процесс с Украиной.

Что известно о покушении на генерала Алексеева?