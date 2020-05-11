Альтернатива газу з Росії: Польща отримала всі дозволи для будівництва Baltic Pipe
Влада Швеції схвалила прокладання газопроводу Baltic Pipe територією своєї країни. Загалом проходити він має через Балтійське море. Відповідне рішення шведський уряд ухвалив 7 травня.
Це означає, що сьогодні польська компанія Gaz-System отримала всі необхідні дозволи для зведення Baltic Pipe. І тепер вже можна розпочинати реалізовувати цей проєкт. Раніше схожі рішення вона отримала від Польщі та Данії. Про це мовиться на офіційному сайті Gaz-System.
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Ми – дуже раді, що отримали дозвіл на будівництво від уряду Швеції, і ми дуже цінуємо швидке та безперебійне провадження нашої заявки. Це рішення показало, що уряд Швеції визнає важливість проєкту не лише для Польщі та Данії, але і для всього Європейського Союзу, для посилення співпраці між країнами-членами ЄС і, можливо, найбільше для того, щоб стати незалежними від поставок природного газу з Росії,
– наголосив президент GAZ-SYSTEM Томаш Степєнь.
Таким чином, Baltic Pipe пройде морськими територіями трьох країн: Швеції, Польщі та Данії. Його протяжність складатиме приблизно 275 кілометрів. Ще частина пройде міжнародними водами Балтійського моря.
Початок будівництва газопроводу заплановано на другу половину 2020 року. За прокладання газопроводу відповідатиме італійська компанія Saipem.
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Що ще відомо про газопровід Baltic Pipe
- Це новий газовий транспортний коридор із Норвегії до ринків Данії та Польщі.
- Його запуск заплановано на 1 жовтня 2022 року.
- Річна пропускна здатність становитиме приблизно 10 мільярдів кубічних метрів газу в рік.
- Це значно більше від забезпечення польських потреб на газ, відтак Польща хоче стати "газовим хабом для цієї частини Європи".
- За словами президент Польщі Анджея Дуди, завдяки будівництву інтерконекторів Польща хоче постачати газ із шельфу Норвезького моря до сусідніх країн у межах ініціативи Трьох морів. Також вона планує постачати газ до України.
- Таким чином польська сторона має намір замінити поставки газу від російського Газпрому"
- Загальна вартість будівництва Baltic Pipe становить понад 1,5 мільярда євро.
- Початкові будівельні роботи на польській та данській частинах обійдуться у 280 мільйонів євро.