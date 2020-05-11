Альтернатива газу з Росії: Польща отримала всі дозволи для будівництва Baltic Pipe

Влада Швеції схвалила прокладання газопроводу Baltic Pipe територією своєї країни. Загалом проходити він має через Балтійське море. Відповідне рішення шведський уряд ухвалив 7 травня.

Це означає, що сьогодні польська компанія Gaz-System отримала всі необхідні дозволи для зведення Baltic Pipe. І тепер вже можна розпочинати реалізовувати цей проєкт. Раніше схожі рішення вона отримала від Польщі та Данії. Про це мовиться на офіційному сайті Gaz-System.

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Ми – дуже раді, що отримали дозвіл на будівництво від уряду Швеції, і ми дуже цінуємо швидке та безперебійне провадження нашої заявки. Це рішення показало, що уряд Швеції визнає важливість проєкту не лише для Польщі та Данії, але і для всього Європейського Союзу, для посилення співпраці між країнами-членами ЄС і, можливо, найбільше для того, щоб стати незалежними від поставок природного газу з Росії,

– наголосив президент GAZ-SYSTEM Томаш Степєнь.

Таким чином, Baltic Pipe пройде морськими територіями трьох країн: Швеції, Польщі та Данії. Його протяжність складатиме приблизно 275 кілометрів. Ще частина пройде міжнародними водами Балтійського моря.

Початок будівництва газопроводу заплановано на другу половину 2020 року. За прокладання газопроводу відповідатиме італійська компанія Saipem.

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