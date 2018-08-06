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Американська торговельна палата виступила проти підвищення вартості з/д тарифів

18 Читать новость на русском
Залізничні перевезення
Залізничні перевезення / economics.unian.net

За останній рік тарифи підвищувалися кілька разів.

Компанії-члени Американської торговельної палати (АСС) просять у влади призупинити підвищення вартості з/д перевезень до моменту створення НКРТ і затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на з/д перевезення. Відповідна офіційна позиція АСС була викладена в листі на ім'я глави УЗ, міністра інфраструктури, міністра економічного розвитку, глави Держрегуляторної служби, пише УНІАН.

13 липня 2018 року на сайті МІУ був опублікований проект наказу "Про внесення змін до Коефіцієнтів, що застосовуються до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ним послуги з уніфікації тарифної політики на перевезення порожніх вагонів", згідно з яким вартість перевезення порожніх вагонів збільшиться в два рази.

За останній рік тарифи підвищувалися кілька разів: 31 жовтня 2017 року шляхом індексації на 15% і 19 лютого, коли була змінена процедура плати за використання власних вагонів УЗ. Більш того, з 28 липня збільшено нормативну кількість діб руху в порожньому і завантаженому рейсі (показник Тдод). При розрахунку вартості будуть враховувати додаткові дві доби, за які потрібно буде заплатити.

За підрахунками членів-компаній Палати за 2018 рік з урахуванням збільшення вартості користування власним вагонами УЗ (в лютому і липні) і запропонованого проектом наказу дворазового збільшення вартості порожніх вагонів, загальний тариф на перевезення у вагонах УЗ для першого класу зросте на 25%. Вартість перевезення у власних вагонах першого класу зросте на 18-22%.

За оцінками вантажовідправників, запланована уніфікація тарифів на порожні вагони призведе до збільшення витрат в грошовому еквіваленті на 5 млрд грн на рік. Крім того, на думку членів-компаній Палати пропозицію уніфікації тарифів на перевезення різних видів вантажів ні що інше, як приховане підвищення, яке в першу чергу негативно позначиться на представниках гірничо-металургійного і аграрного комплексів.

У листі наголошується, що на думку бізнесу тарифи повинні бути економічно зумовленими і встановлюватися під контролем державного регулятора - Національно комісії з питань транспорту (НКРТ). Тому, бізнес закликає призупинити підвищення вартості перевезення, передбачені наказом МІУ, до моменту створення НКРТ і затвердження загальнодержавної моделі тарифоутворення на з/д перевезення.

Теги: Міністерство інфраструктури Міністерство економічного розвитку і торгівлі Укрзалізниця Тарифи
Джерело: 24 Канал
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