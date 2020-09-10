Антимонопольний комітет України дозволив компанії "Смартленд" купити акції готелю "Дніпро" у Києві. У результаті перевірок загроз для конкуренції на ринку не виявили.

Антимонопольний комітет завершив розгляд заяви про надання дозволу ТОВ "Смартленд" на придбання акцій готелю "Дніпро", інформує пресслужба комітету.

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За результатом АМКУ не виявив загроз впливу заявленої концентрації на конкуренцію на товарних ринках України та не встановив підстав для її заборони,

– йдеться у повідомленні.

Що встановив комітет

учасники концентрації здійснюють діяльність на ринку оренди комерційної нерухомості у межах Києва і їх сукупна частка на зазначеному ринку є незначною;

заявлена концентрація не впливає на конкуренцію на ринку готельних послуг, оскільки покупець не здійснює діяльності на вказаному ринку. Водночас частка "Дніпра" на готельному ринку столиці також є незначною;

фінансування концентрації відбуватиметься кредитними грошима, наданими банківськими установами.

Перевірку інформації АМКУ проводив за участю Державної служби фінмоніторингу України та СБУ.

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Купівля готелю "Дніпро": що відомо

15 липня 2020 року відбувся аукціон з продажу готелю "Дніпро".

Переможцем аукціону стало ТОВ "Смартленд". Компанія купила готель за 1 111 111 222,22 гривні.

"Смартленд" перевірити на доброчесність. Зокрема, чи не здійснюється придбання за гроші агресора.

Після цього протягом 30 днів мав бути підписаний договір про продаж об'єкта.

На сплату грошей переможцю конкурсу відведуть ще 30 днів.