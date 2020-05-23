Аргентина знову оголосила дефолт: такий сценарій Україні радив Коломойський

Аргентина вже дев'ятий раз за свою 200-річну історію опинилася у стані технічного дефолту. Усе через неспроможність держави виплачувати борги під час світової кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.

Аргентина не виплатила кредиторам відсотки за держоблігаціями на 500 мільйонів доларів США, повідомляє видання DW.

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Міністерство економіки з 21 травня до 2 червня продовжило термін дії пропозиції про реструктуризацію зовнішнього боргу країни на суму 66 мільярдів доларів.

Пропозиція зокрема включає у себе списання близько двох третин виплат і трирічну відстрочку, в той час як кредитори готові лише на однорічний мораторій.

Міністр економіки Аргентини пояснив таку ситуацію тим, що у період пандемії коронавірусу держава не може направити на погашення зовнішніх облігацій 20% доходів держбюджету.

Що таке дефолт?Це стан в економічних відносинах, коли позичальник не може повернути свої борги. Простими словами, коли ви взяли холодильник у кредит, але коли настав час платити по кредиту, у вас не було грошей.



Найчастіше це призводить до економічної ізоляції країни з боку решти світу. Усе просто – ніхто не хоче торгувати з ненадійним партнером, який у будь-який момент може тебе кинути чи потягнути на дно.

Що об'єднує Аргентину, дефолт, Коломойського та Україну

У 2019 році після приходу до влади Володимира Зеленського в Україні активно почали обговорювати можливість оголошення дефолту. Усе через заяву Ігоря Коломойського.

Олігарх заявив, що підтримує ідею оголошення дефолту. Як приклад він розповідав саме про Аргентину, якій у такій ситуації пробачили частину боргів.

Щоправда, та ситуація була радше винятком. Мінусів від дефолту значно менше, ніж плюсів.



Чим дефолт може загрожувати економіці / інфографіка 24 каналу