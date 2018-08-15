Археологічні знахідки на Поштовій: чи створять на місці розкопок музей

В Україні 15 серпня відзначали день археологів. Саме завдяки їхній праці і небайдужості вдалося відстояти створення музею на Поштовій площі. Старожитності, які вони там знайшли, мають велику історичну цінність, адже датуються 11 – 12 століттям. Щоправда, подальшою долею цих артефактів та розкопок опікуватимуться тепер вже не вони, а їхні колеги.

Останні три роки Поштова площа у центрі уваги. Тут голодували, страйкували і жили просто неба. Все заради створення музею. Адже тут під час розкопок знайшли чимало старожитностей: княжі печатки, зброю, прикраси, стріли та кераміку. І навіть розкопали вулицю часів Київської Русі.

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І все це під час будівництва на цьому місці торговельного центру. Адже за законом саме інвестор має фінансувати розкопки на місці будівництва.

Було вивезено приблизно 3 тисячі кубів... Тобто артефакти, історія, все просто брали бульдозером і вивозили звідси,

– згадує громадський діяч Петро Михайленко.

Проте інвестора вистачило не надовго. Майже рік всі археологічні роботи зупинені. І створення національного музею опинилося під загрозою.Тоді столична влада вирішила ухвалити рішення про створення музею хоча б місцевого значення. Хоча заразом продовжили і договір з інвестором. "До сьогодні проект будівництва ТРЦ не відмінено", – зазначив директор Центру археології Києва Михайло Сагайдак.

Днями інвестор погодився знов профінансувати розкопки. Щоправда, угоді з забудовником змінили виконавця археологічних робіт. До цього всі роботи проводились під наглядом директора центру археології Києва – Михайлом Сагайдаком – і всі знахідки зберігаються саме в нього. Тепер їх проводитиме Інститут археології України. Тут, до речі/, мають претензії до своїх попередників. Мовляв, за три роки їм не надали жодного наукового звіту.

Треба ж звіти все ж таки здавати за розкопками, це загальноєвропейська практика. Поки він не здасть всі звіти і не ліквідує цю заборгованість, він не має жодних юридичних підстав отримувати дозвіл на проведення всіх розкопок,

– сказав археолог Інституту археології НАН України В'ячеслав Баранов.

До речі, нові виконавці розкопок не вважають знахідки унікальними, і не пов'язують їх із Хрещенням Русі. "Вони не є з нашої точки зору унікальними, оскільки вони взагалі репрезентують археологічну археологічну культуру Подолу, і на Подолі були більш яскраві комплекси", – додав Баранов. У договорі змінили не лише археологів, але й жодним словом не обмовилися про сторення музею. "Предмет договору – це проведення дослідницьких робіт з серпня по грудень 2018 року... Роботи (пов'язані з музеєфікацією – ред.) чи ще з чимось повністю виключені", – підкреслив громадський діяч Віталій Білецький.

Проте новопризначених археологів цей пункт не зупиняє.

Ми поспішаємо саме тому що можливо через кілька місяців нам немає чого буде досліджувати. Там дуже складна ділянка. Там є метро, є дві великі траси, які складають дуже потужну таку вібрацію. І руйнують це все,

– наголосив археолог Всеволод Івакін.

І, дійсно, є чому поспішати. На тому тижні під площею стався прорив водогону. І вся історичні пам`ятки опинились під водою.



"Сталася техногенна катастрофа вилелись численні кубометри води. Під підпори площі на територію пам'ятки археології, яка має навіть грошову цінність", – підкреслила громадська діячка Ольга Рудковська.

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Тим часом, Міністерство культури ініціює, аби пам'ятці надали таки національного значення, а не місцевого. А також наполягають на тому, аби старожитності музеєфікуватимуть на місці. Без транспортування. Проте наразі фахівці, які проводять розкопки, такої практики не мають. Тому питання з створенням музей на Поштовій вкотре зависло в повітрі.