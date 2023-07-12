Адміністрація Байдена "тихенько" дебатує, чи відправляти Україні ракети ATACMS

У адміністрації Джо Байдена тривають так звані "тихі" обговорення щодо ймовірності передачі Україні ракет збільшеного радіуса дії ATACMS. Адже США досі не ухвалили рішення про передачу цієї зброї ЗСУ.

Про перемовини видання зазначило, посилаючись на неназваних високопосадовців США та Європи. Варто зазначити, що ракети ATACMS можуть бити на відстань 160 – 300 кілометрів та могли б допомогти ЗСУ знищувати резерви росіян ще на підході.

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Що відомо про розмови в Білому домі

Двоє американських чиновників і один європейський розповіли про негласні дебати всередині адміністрації Байдена стосовно того, чи відправляти (Україні – 24 Канал) навіть декілька керованих ракет класу "земля – земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці,

– мовиться в повідомленні.

До речі, видання зауважує, що Франція раніше також, як і Штати, виключала можливість надання Україні ракет більшої дальності. Адже Париж побоювався, що зброю можуть застосовувати для ураження цілей на території Росії й це, ймовірно, може призвести до ескалації конфлікту.

Та вже 11 липня на саміті НАТО у Вільнюсі французький президент Емануель Макрон заявив, що Франція надасть Україні далекобійні ракети. Ймовірно, мовиться про французьку версію британської далекобійної ракети Storm Shadow, яка вже є в Україні, – SCALP.

Коротко про ATACMS