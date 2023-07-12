Администрация Байдена "тихонько" дебатирует, отправлять ли Украине ракеты ATACMS

В администрации Джо Байдена продолжаются так называемые "тихие" обсуждения по поводу вероятности передачи Украине ракет увеличенного радиуса действия ATACMS. Ведь США до сих пор не приняли решение о передаче этого оружия ВСУ.

О переговорах издание отметило, ссылаясь на неназванных чиновников США и Европы. Следует отметить, что ракеты ATACMS могут бить на расстояние 160 – 300 километров и могли бы помочь ВСУ уничтожать резервы россиян еще на подходе.

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Что известно о разговорах в Белом доме

Двое американских чиновников и один европейский рассказали о негласных дебатах внутри администрации Байдена относительно того, отправлять ли (Украине – 24 Канал) даже несколько управляемых ракет класса "земля – земля", которые зарезервированы для ответа на другие угрозы безопасности,

– говорится в сообщении.

Кстати, издание отмечает, что Франция ранее также, как и Штаты, исключала возможность предоставления Украине ракет большей дальности. Ведь Париж опасался, что оружие может применяться для поражения целей на территории России и это, вероятно, может привести к эскалации конфликта.

Но уже 11 июля на саммите НАТО в Вильнюсе французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине дальнобойные ракеты. Вероятно, говорится о французской версии британской дальнобойной ракеты. Storm Shadow, которая уже есть в Украине, – SCALP.

Коротко о ATACMS