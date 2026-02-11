Укр Рус
11 лютого, 15:05
Форма замерзає під час роботи: у ДТЕК показали, в яких важких умовах працюють енергетики

Діана Подзігун
Основні тези
  • Енергетики ДТЕК працюють у складних умовах, оскільки через морози їхня форма покривається льодом, стаючи важчою на кілька кілограмів.
  • Попри труднощі, такі як важкий доступ до об'єктів та загроза обстрілів, енергетики продовжують забезпечувати стабільне електропостачання.

Одяг енергетиків після кількох годин роботи вкривається льодом і стає важчим на кілька кілограмів. Через морози та пошкодження на об'єктах фахівцям доводиться працювати у надважких умовах.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

В яких умовах нині працюють українські енергетики?

У компанії повідомили, що через сильні морози транспорт часто не може дістатись до пошкоджених об'єктів, тож енергетикам доводиться йти пішки. У таких умовах навіть звичайна зміна стає значно важчою. Мороз намерзає на форму та спорядження, цим самим робить роботу фізично виснажливою. 

У ДТЕК наголосили, що попри холод та постійну загрозу обстрілів, енергетики продовжують працювати, аби забезпечити стабільне електропостачання споживачам. 


Форма енергетиків під час роботи у морози / Фото ДТЕК

