Ворог від ранку тероризує Харків: влучання зафіксували у кількох районах
- Російські окупанти атакували Харків дронами "Шахед", влучивши в кілька районів міста, включаючи Холодногірський, Індустріальний, Слобідський та Немишлянський.
- Атаки пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема приватний житловий будинок.
Російські окупанти атакують Харків. Ворог завдає удару "Шахедами" по різних районах міста.
Атака на місто продовжується. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Дивіться також Кількість постраждалих через удар по Харкову знову зросла: моторошні кадри наслідків атаки
Що відомо про наслідки атаки росіян?
Про перше влучання "Шахеда" міська влада повідомила о 4:32 ранку. Ворог вгатив по Холодногірському району. Згодом повідомили, що вибухи пролунали також і в Індустріальному районі Харкова.
Влучання на кордоні з передмістям. Без постраждалих та наслідків для житлового фонду,
– написав Терехов.
О 12:42 терор міста продовжився. Ворог вдарив дронами по Слобідському та Немишлянському районах. Росіяни обстріли цивільну інфраструктуру – влучили у приватний житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Повітряна тривога в регіоні триває. Повітряні сили повідомляють, що ворожі БпЛА продовжують рухатися у напрямку міста. Перебувайте у безпечних місцях до сигналу "Відбій повітряної тривоги".
Що відомо про останні обстріли Харкова?
Внаслідок удару російських дронів по Харкову 24 січня постраждала 31 людина. В одному з районів горіли житлові будинки, підприємство, лікарня, пологовий та гуртожиток для переселенців.
Вранці понеділка, 19 січня, росіяни здійснили три серії атак на Харків, застосувавши різні види озброєння, зокрема РСЗВ "Торнадо-С" і дрони, що спричинило серйозні руйнації критичної інфраструктури. Були атаки на Слобідський та Салтівський райони, кількість постраждалих зросла до 12 осіб. Також є загиблі.
18 січня російський ударний дрон атакував приватний будинок у Харкові. Внаслідок атаки постраждали люди, на місці виникла пожежа. Відомо, що внаслідок атаки загинула 20-річна жінка.