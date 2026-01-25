Ворог від ранку тероризує Харків: влучання зафіксували у кількох районах

Російські окупанти атакують Харків. Ворог завдає удару "Шахедами" по різних районах міста.

Атака на місто продовжується. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про наслідки атаки росіян?

Про перше влучання "Шахеда" міська влада повідомила о 4:32 ранку. Ворог вгатив по Холодногірському району. Згодом повідомили, що вибухи пролунали також і в Індустріальному районі Харкова.

Влучання на кордоні з передмістям. Без постраждалих та наслідків для житлового фонду,

– написав Терехов.

О 12:42 терор міста продовжився. Ворог вдарив дронами по Слобідському та Немишлянському районах. Росіяни обстріли цивільну інфраструктуру – влучили у приватний житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.

Повітряна тривога в регіоні триває. Повітряні сили повідомляють, що ворожі БпЛА продовжують рухатися у напрямку міста. Перебувайте у безпечних місцях до сигналу "Відбій повітряної тривоги".

Що відомо про останні обстріли Харкова?