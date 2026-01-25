Враг с утра терроризирует Харьков: попадания зафиксировали в нескольких районах

Российские оккупанты атакуют Харьков. Враг наносит удар по разным районам города "Шахедами".

Атака на город продолжается. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Что известно о последствиях атаки россиян?

О первом попадании "Шахеда" городские власти сообщили в 4:32 утра. Враг устроил по Холодногорскому району. Впоследствии сообщили, что взрывы прогремели также и в Индустриальном районе Харькова.

Попадание на границе с пригородом. Без пострадавших и последствий для жилищного фонда,

– написал Терехов.

В 12:42 террор города продолжился. Враг ударил дронами по Слободскому и Немышлянскому районам. Руские обстреляли гражданскую инфраструктуру – попали в частный жилой дом. На месте работают соответствующие службы.

Воздушная тревога в регионе продолжается. Воздушные силы сообщают, что вражеские БПЛА продолжают двигаться в направлении города. Оставайтесь в безопасных местах до сигнала "Отбой воздушной тревоги".

Что известно о последних обстрелах Харькова?