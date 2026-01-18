Росія знову атакувала Ізмаїльський район: під ударом опинилася критична інфраструктура

Росія продовжує завдавати ударів по українських містах та селах. У ніч на 18 січня ворог вкотре атакував Ізмаїльський район Одещини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

Які наслідки атаки на Одещину?

В оперативному штабі Ізмаїльської РДА зазначили, що цього разу об’єктами нападу, як і раніше, стала критична інфраструктура. За попередньою інформацією, постраждалих немає.



Наслідки атаки на Одещину / Фото Ізмаїльської РДА

Російські атаки на Одещину: коротко про наслідки