24 Канал Новини України Росія знову атакувала Ізмаїльський район: під ударом опинилася критична інфраструктура
18 січня, 06:32
Оновлено - 06:43, 18 січня

Росія знову атакувала Ізмаїльський район: під ударом опинилася критична інфраструктура

Надія Батюк
Основні тези
  • У ніч на 18 січня Росія знову атакувала Ізмаїльський район Одещини, завдавши удару по критичній інфраструктурі.
  • За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

Росія продовжує завдавати ударів по українських містах та селах. У ніч на 18 січня ворог вкотре атакував Ізмаїльський район Одещини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ізмаїльську районну державну адміністрацію.

Дивіться також Суми атакували КАБами: є постраждалі, зокрема 7-річна дитина, у місті – проблеми зі світлом 

Які наслідки атаки на Одещину?

В оперативному штабі Ізмаїльської РДА зазначили, що цього разу об’єктами нападу, як і раніше, стала критична інфраструктура. За попередньою інформацією, постраждалих немає.


Наслідки атаки на Одещину / Фото Ізмаїльської РДА

Російські атаки на Одещину: коротко про наслідки

  • Уночі 17 січня російські війська знову вгатили по об'єкту енергетичної інфраструктури на Одещині. Внаслідок атаки виникла пожежа, пошкоджено будівлю та автотранспорт. На щастя, обійшлося без постраждалих.

  • Окрім цього, 15 січня російська армія атакувала балістичною ракетою порт Чорноморська, що призвело до поранення одного члена екіпажу мальтійського судна. Внаслідок удару пошкоджено три контейнери, також стався витік олії.

  • Тієї ж доби Росія атакувала південь Одещини ударними безпілотниками, що призвело до пошкодження адміністративних будівель у Білгород-Дністровському районі. Внаслідок удару постраждав охоронець, йому надали медичну допомогу на місці.