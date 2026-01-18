Россия снова атаковала Измаильский район: под ударом оказалась критическая инфраструктура

Россия продолжает наносить удары по украинским городам и селам. В ночь на 18 января враг в очередной раз атаковал Измаильский район Одесской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

Какие последствия атаки в Одесской области?

В оперативном штабе Измаильской РГА отметили, что на этот раз объектами нападения, как и раньше, стала критическая инфраструктура. По предварительной информации, пострадавших нет.



Последствия атаки в Одесской области / Фото Измаильской РГА

Российские атаки на Одесскую область: коротко о последствиях