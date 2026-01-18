Укр Рус
18 января, 06:32
Россия снова атаковала Измаильский район: под ударом оказалась критическая инфраструктура

Надежда Батюк
Основные тезисы
  • В ночь на 18 января Россия снова атаковала Измаильский район Одесской области, нанеся удар по критической инфраструктуре.
  • По предварительной информации, пострадавших в результате атаки нет.

Россия продолжает наносить удары по украинским городам и селам. В ночь на 18 января враг в очередной раз атаковал Измаильский район Одесской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Измаильскую районную государственную администрацию.

Какие последствия атаки в Одесской области?

В оперативном штабе Измаильской РГА отметили, что на этот раз объектами нападения, как и раньше, стала критическая инфраструктура. По предварительной информации, пострадавших нет.


Последствия атаки в Одесской области / Фото Измаильской РГА

Российские атаки на Одесскую область: коротко о последствиях

  • Ночью 17 января российские войска снова ударили по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате атаки возник пожар, повреждено здание и автотранспорт. К счастью, обошлось без пострадавших.

  • Кроме этого, 15 января российская армия атаковала баллистической ракетой порт Черноморска, что привело к ранению одного члена экипажа мальтийского судна. В результате удара повреждены три контейнера, также произошла утечка масла.

  • В те же сутки Россия атаковала юг Одесской области ударными беспилотниками, что привело к повреждению административных зданий в Белгород-Днестровском районе. В результате удара пострадал охранник, ему оказали медицинскую помощь на месте.