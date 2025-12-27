Вибиті вікна та понівечений фасад: у Києві через атаку пошкоджений корпус одного з міністерств

У ніч на 27 грудня Росія комбіновано атакувала Київ. Внаслідок цього зазнав пошкоджень корпус одного з міністерств.

Йдеться про адмінбудівлю Міносвіти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністрку Юлію Свириденко та заступника міністра освіти Андрія Вітренка.

Які наслідки атаки на корпус Міносвіти?

Вітренко зазначив, що внаслідок атаки на Київ було пошкоджено одну з адміністративних будівель Міністерства освіти і науки України.

Серед працівників міністерства та відвідувачів постраждалих немає. Наразі на місці події працюють аварійно-рятувальні служби, триває розбір завалів та ліквідація наслідків влучання.

За словами заступника міністра, Міносвіти вже вживає всіх необхідних організаційних заходів для забезпечення безперервності виконання своїх ключових функцій в умовах тимчасового обмеження доступу до пошкодженої будівлі.



Наслідки атаки на адмінбудівлю Міносвіти / Фото з соцмереж Вітренка

Дякуємо Збройним Силам України, Повітряним Силам, Державній службі з надзвичайних ситуацій, поліції та всім службам, які цієї ночі захищали наше небо та оперативно реагували на наслідки атаки,

– написав Вітренко.

Він зауважив, що, попри систематичні спроби Росії дестабілізувати діяльність державних інституцій, Міністерство освіти і науки України працює в штатному режимі та продовжує виконувати завдання з підтримки освітнього процесу, розвитку науки та поглиблення міжнародної співпраці.

Російська атака на Київ: коротко про наслідки