Выбитые окна и изуродованный фасад: в Киеве из-за атаки поврежден корпус одного из министерств

В ночь на 27 декабря Россия комбинированно атаковала Киев. Вследствие этого получил повреждения корпус одного из министерств.
Речь идет об админздании Минобразования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и заместителя министра образования Андрея Витренко.
Какие последствия атаки на корпус Минобразования?
Витренко отметил, что в результате атаки на Киев было повреждено одно из административных зданий Министерства образования и науки Украины.
Среди работников министерства и посетителей пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают аварийно-спасательные службы, продолжается разбор завалов и ликвидация последствий попадания.
По словам заместителя министра, Минобразования уже принимает все необходимые организационные меры для обеспечения непрерывности выполнения своих ключевых функций в условиях временного ограничения доступа к поврежденному зданию.
Последствия атаки на админздание Минобразования / Фото из соцсетей Витренко
Спасибо Вооруженным Силам Украины, Воздушным Силам, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, полиции и всем службам, которые этой ночью защищали наше небо и оперативно реагировали на последствия атаки,
– написал Витренко.
Он отметил, что, несмотря на систематические попытки России дестабилизировать деятельность государственных институтов, Министерство образования и науки Украины работает в штатном режиме и продолжает выполнять задачи по поддержке образовательного процесса, развития науки и углубления международного сотрудничества.
Российская атака на Киев: коротко о последствиях
В результате атаки на Киев один человек погиб, еще 30 пострадали, 10 из них находятся в больницах.
В городе есть перебои с тепло- и энергоснабжением. Без централизованного теплоснабжения остались 4 000 жилых домов, 187 детсадов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы. Энергетики и коммунальщики работают над восстановлением.
По данным Воздушных сил, в ночь на 27 декабря Россия запустила на Украину 559 средств воздушного нападения, среди них 40 ракет и 519 дронов различных типов. Украинская противовоздушная оборона смогла сбить 503 вражеских цели.