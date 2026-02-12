Ворог вночі тероризував Київщину: в ОВА розповіли, які наслідки атаки

Росія вкотре атакувала Україну ракетами та дронами. Ворог не припиняє спроб залишити країну без тепла, світла та води.

Під прицілом ворога цієї ночі опинилася і Київщина. Про це повідомили в Київській ОВА.

Дивіться також Україну атакували ракети та БпЛА, є багато влучань: як відпрацювала ППО 12 лютого

Які наслідки атаки на Київщину?

У Броварському районі внаслідок обстрілу пошкоджено виробничі та складські приміщення двох підприємств.

На території двох приватних будівель впали уламки збитих дронів. В ОВА повідомили, що пошкоджень там не було. Постраждалих серед населення також немає.

В адміністрації заявили, що ППО працювала всю ніч.

До слова, Росія запустила по Україні 244 повітряні цілі, з яких 24 – це балістичні ракети, а також 219 ударних БпЛА.

Нагадаємо, що в ніч на 12 лютого російські війська атакували Київ ракетами та дронами, залишивши майже 2600 будинків без тепла. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що обстріл пошкодив об'єкти критичної інфраструктури.

Що ще відомо про російську атаку 12 лютого?