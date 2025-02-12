Займання фіксували у багатьох районах Києва, декілька людей зазнали травм. Перший заступник голови КМВА Микола Поворозник розповів 24 Каналу, що під час повітряної тривоги дуже важливо перебувати в укритті.

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Чи змінилася тенденція атак

"Я можу тільки констатувати, що їхня кількість суттєво збільшилася. Це стосується і самих повітряних атак, і безпосередньо "Шахедів", які атакують місто", – наголосив Микола Поворозник.

Треба бути готовим до того, щоб захищати небо, людей шляхом облаштування укриттів. Це дозволить зменшити наслідки від ударів окупантів. Перебувати в укритті – критично важливо, адже навіть уламки від ракети чи дрона становлять загрозу для життя та здоров'я.

У місті зроблено багато роботи для того, щоб кожен міг перебувати у безпечному місці під час атаки. Тому не треба нехтувати цим, бо ми самі відповідальні за власне життя і за життя своїх дітей,

– підкреслив Микола Поворозник.

Він додав, що українська столиця вже 3 роки демонструє свою стійкість. Залишаючись згуртованими, ми не даємо шансів ворогу нас здолати.

Зауважимо, під час атаки 12 лютого вдалося знищили 6 російських балістичних ракет "Іскандер-М", які атакували Київ. Втім є пошкодження будинків, займання, 4 людини травмовані, серед яких дитина.