Враг ночью терроризировал Киевскую область: в ОВА рассказали, какие последствия атаки

Россия в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Враг не прекращает попыток оставить страну без тепла, света и воды.

Под прицелом врага этой ночью оказалась и Киевщина. Об этом сообщили в Киевской ОВА.

Смотрите также Украину атаковали ракеты и БпЛА, есть много попаданий: как отработала ПВО 12 февраля

Какие последствия атаки на Киевщину?

В Броварском районе в результате обстрела повреждены производственные и складские помещения двух предприятий.

На территории двух частных зданий упали обломки сбитых дронов. В ОВА сообщили, что повреждений там не было. Пострадавших среди населения также нет.

В администрации заявили, что ПВО работала всю ночь.

К слову, Россия запустила по Украине 244 воздушные цели, из которых 24 – это баллистические ракеты, а также 219 ударных БпЛА.

Напомним, что в ночь на 12 февраля российские войска атаковали Киев ракетами и дронами, оставив почти 2600 домов без тепла. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обстрел повредил объекты критической инфраструктуры.

Что еще известно о российской атаке 12 февраля?