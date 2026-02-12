Под прицелом врага этой ночью оказалась и Киевщина. Об этом сообщили в Киевской ОВА.
Смотрите также Украину атаковали ракеты и БпЛА, есть много попаданий: как отработала ПВО 12 февраля
Какие последствия атаки на Киевщину?
В Броварском районе в результате обстрела повреждены производственные и складские помещения двух предприятий.
На территории двух частных зданий упали обломки сбитых дронов. В ОВА сообщили, что повреждений там не было. Пострадавших среди населения также нет.
В администрации заявили, что ПВО работала всю ночь.
К слову, Россия запустила по Украине 244 воздушные цели, из которых 24 – это баллистические ракеты, а также 219 ударных БпЛА.
Напомним, что в ночь на 12 февраля российские войска атаковали Киев ракетами и дронами, оставив почти 2600 домов без тепла. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что обстрел повредил объекты критической инфраструктуры.
Что еще известно о российской атаке 12 февраля?
В Днепре из-за атаки дронами и ракетами повреждены дома и авто. В результате вспыхнул пожар, ранены двое детей.
Российские дроны атаковали Одессу. В результате атаки пострадал один человек, повреждены гражданские и критические объекты, а также жилой дом и рынок.
Россия атаковала ракетами Киев, что привело к гибели одного человека, пожаров в бизнес-центре и на крышах домов.