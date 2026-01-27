Унаслідок удару на Львівщині зафіксували перевищення рівня оксиду вуглецю
- Російський удар по інфраструктурі у Бродах спричинив пожежу та перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі.
- У Бродівській територіальній громаді призупинили навчальний процес та рекомендують мешканцям утриматися від провітрювання приміщень.
Вранці 27 січня Росія вдарила по Бродах. Після атаки над містом піднявся дим. Експерти попереджають про небезпеку.
Влада повідомила, що противник поцілив в об'єкт інфраструктури. Там виникла пожежа.
Чи є небезпечним повітря у районі Брод?
Глава ОВА Максим Козицький розповів, що в селі Смільне, що належить до Бродівської міської територіальної громади, – тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі. Його зафіксували фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.
Погіршення якості повітря пов'язане з атакою безпілотника по об'єкту інфраструктури у Золочівському районі.
"Ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі", – уточнив чиновник.
Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо треба вийти на вулицю, то краще з одноразовою маскою.
Мешканцям села рекомендують тимчасово утриматися від провітрювання приміщень.
Раніше у Бродівській міській раді уточнили, що задимлення виникло внаслідок згорання нафтопродуктів. Також у зв'язку з надзвичайною ситуацією у Бродівській територіальній громаді вирішили припинити навчальний процес в закладах загальної середньої освіти 27 – 28 січня 2026 року. Школи переводять на дистанційне навчання.
Які наслідки атаки Росії на Україну 27 січня?
- У ніч проти 27 січня ворог запустив 165 дронів. Сили ППО знешкодили 135 безпілотників. Не минулося без влучань.
- Масованої атаки зазнала Одеса. Там понад два десятки людей постраждали, зокрема діти. У місті зруйновані кілька житлових будинків, церква, дитячий садок, магазин. Також під ударом опинився об'єкт ДТЕК.
- Російські БпЛА атакували житловий сектор Краснопільської та Шосткинської громад на Сумщині. Загорілися будівлі господарського призначення та житлові будинки.
- Внаслідок російської атаки сталася пожежа у багатоповерхівці в Кривому Розі. Загорілася квартира на 6 поверсі житлової 9-поверхівки. Загиблих та постраждалих немає.