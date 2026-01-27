В результате удара на Львовщине зафиксировали превышение уровня оксида углерода

Утром 27 января Россия ударила по Бродам. После атаки над городом поднялся дым. Эксперты предупреждают об опасности.

Власти сообщили, что противник попал в объект инфраструктуры. Там возник пожар.

Опасен ли воздух в районе Брод?

Глава ОВА Максим Козицкий рассказал, что в селе Смольное, входящие в Бродовскую городскую территориальную громаду, – временное превышение уровня оксида углерода в воздухе. Его зафиксировали специалисты Львовского областного центра по контролю и профилактике болезней.

Ухудшение качества воздуха связано с атакой беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе.

"Ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме", – уточнил чиновник.

Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смеле, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу, то лучше с одноразовой маской.

Жителям села рекомендуют временно воздержаться от проветривания помещений.

Ранее в Бродовском городском совете уточнили, что задымление возникло в результате сгорания нефтепродуктов.

Также в связи с чрезвычайной ситуацией в Бродовском территориальном обществе решили прекратить учебный процесс в заведениях общего среднего образования 27 – 28 января 2026 года. Школы переводят на дистанционное обучение.

Какие последствия атаки России на Украину 27 января?