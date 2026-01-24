Ту-22М3 злетіли у Росії та запустили ракети у бік Києва
- Ту-22М3 злетіли в Росії та запустили ракети в бік Києва.
- Київ перебуває під масованим ударом БпЛА, балістичних та крилатих ракет.
Росія продовжує бити з повітря по Україні. Триває масована атака БпЛА та ракетний обстріл.
Монітори повідомляли про зліт Ту-22М3 у Росії, передає 24 Канал. Згодом стало відомо про пуски ракет.
Що відомо про зліт стратавіації?
Ще з вечора 23 січня моніторингові канали попереджали про небезпеку застосування стратегічної авіації Росії для удару по Україні.
Зокрема, було повідомлення, що Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" здійснюють передислокацію на аеродром "Дягілево"/"Оленья" після спорядження крилатими ракетами.
А проте після півночі стало відомо про зліт іншого типу літаків – Ту-22М3. За даними моніторів, до 6 бортів піднялися у повітря у Мурманській області. Згодом вони долетіли до Смоленської області та ближче до 2 ночі здійснили пуски ракет.
Цієї ночі Київ перебуває під масованим ударом БпЛА, балістики та крилатих ракет. Відтак і ракети Х-22 / Х-32 з Ту-22М3 полетіли також у тому напрямку.
Останні атаки на Україну
23 січня Росія атакувала бойовим безпілотником Харків. Удар припав на Індустріальний район міста. Інформація про постраждалих не надходила.
Також цього дня оголошувалася масштабна повітряна тривога по всій Україні – злітали кілька МіГ-31К. Монітори писали про пуски "Кинджалів", але виявилося, що це були фальш-цілі.
А напередодні увечері окупанти скинули 4 КАБи на Комишуваху. На жаль, загинув один чоловік, ще 10 осіб отримали травми. Обстріл знищив житло зооволонтерів і місце утримання близько сотні тварин.