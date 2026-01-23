Про це повідомляють Повітряні сили.

Що відомо про тривогу 23 січня?

Повітряна тривога почала ширитися країною близько 16:48.

Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!

– писали у ПС.

Загалом у повітрі було до трьох бортів.

Приблизно о 16:50 монітори попередили про нібито "Кинджал" у напрямку Києва та області. Потім – про ще один.

Згодом вони зникли у межах Чернігівщини. Ймовірно, це були фальш-цілі.

Після цього борти розвернулися у напрямку аеродрому вильоту. Уже о 17:03 в Україні пролунав відбій ракетної небезпеки.

Довідково. МіГ-31 – перший радянський винищувач 4-го покоління, призначений для перехоплення крилатих ракет та інших складних повітряних цілей. Та зараз Росія тероризує ним Україну, запускаючи аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал".



Швидкість МіГ-31 – до 3400 кілометрів на годину, стеля 20 кілометрів, радіус дії 720 кілометрів, вага 46,75 тонни.



Зауважте, що після злету цього винищувача повітряну тривогу оголошують по всій території Україні, бо "Кинджали" мають дальність до 2000 кілометрів. Ці ракети важко збивати протиповітряній обороні.

