Об этом сообщают Воздушные силы.

Что известно о тревоге 23 января?

Воздушная тревога начала распространяться по стране около 16:48.

Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!

– писали в ПС.

Всего в воздухе было до трех бортов.

Примерно в 16:50 мониторы предупредили о якобы "Кинжале" в направлении Киева и области. Затем – о еще одном.

Впоследствии они исчезли в пределах Черниговщины. Вероятно, это были фальш-цели.

После этого борта развернулись в направлении аэродрома вылета. Уже в 17:03 в Украине прозвучал отбой ракетной опасности.

Справочно. МиГ-31 – первый советский истребитель 4-го поколения, предназначен для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей. И сейчас Россия терроризирует им Украину, запуская аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал".



Скорость МиГ-31 – до 3400 километров в час, потолок 20 километров, радиус действия 720 километров, вес 46,75 тонны.



Заметьте, что после взлета этого истребителя воздушную тревогу объявляют по всей территории Украины, потому что "Кинжалы" имеют дальность до 2000 километров. Эти ракеты трудно сбивать противовоздушной обороне.

