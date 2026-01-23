Об этом 24 Каналу рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что враг очень активно каждый день обстреливает город и область из различного вида вооружения. Жители уже научились жить в постоянной тревоге.

Как Россия терроризирует Запорожскую область?

В результате российской атаки на поселок Камышеваха известно об одном погибшем мужчине. ему было 75 лет. Также известно о 10 раненых лицах. Кроме этого, из-за обстрела повреждены 24 дома.

В поселке также проживает супружеская пара зооволонтеров. Авиабомбы России уничтожили их жилье и место содержания животных.

Пара собирает по району брошенных собак и кошек. У них было их около сотни. Сейчас пара просит помощи, чтобы как-то этих животных пристроить,

– подчеркнул он.

В общем, кроме атаки на Камышеваху, за последние сутки в области было 23 авиаудара. Преимущественно противник целится в район Гуляйполя. По-прежнему, оккупанты часто обстреливают область из артиллерии, реактивных систем. Также враг активно применяет беспилотники.

Корреспондент из Запорожья отметил, что, по сравнению с прошлым годом, количество населенных пунктов, куда летят российские снаряды, увеличилось вдвое.

Сам же город Запорожье оккупанты постоянно терроризируют "Шахедами", которые запускают с оккупированных территорий, чтобы пугать местное население. Только вчера на город летело 30 ударных БпЛА, которые сбивала наша ПВО из пулемета. Всего за последнюю неделю в городе воздушная тревога длилась 139 часов.

Последние атаки на Запорожье: кратко