Критическая инфрастуктура переведена на резервное питание. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова.

Что известно об атаке по Запорожскому району?

В Запорожском районе в результате вражеского удара 17 января возник пожар. Без электроэнергии остался Вольнянск.

Его критическая инфраструктура переведена на резервное питание.

Котельные работают от генераторов. Резервное питание также подано для централизованного водоснабжения. Экстренные службы работают над восстановлением.

Ранее в этот же день Россия била по инфраструктуре Запорожья