Критичну інфрастуктуру переведено на резервне живлення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Івана Федорова.

Що відомо про атаку по Запорізькому району?

У Запорізькому районі внаслідок ворожого удару 17 січня виникла пожежа. Без електроенергії залишився Вільнянськ.

Його критичну інфраструктуру переведено на резервне живлення.

Котельні працюють від генераторів. Резервне живлення також подано для централізованого водопостачання. Екстрені служби працюють над відновленням.

Раніше цього ж дня Росія била по інфраструктурі Запоріжжя