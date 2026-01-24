Монітори повідомляли про зліт Ту-22М3 у Росії, передає 24 Канал. Згодом стало відомо про пуски ракет.

Що відомо про зліт стратавіації?

Ще з вечора 23 січня моніторингові канали попереджали про небезпеку застосування стратегічної авіації Росії для удару по Україні.

Зокрема, було повідомлення, що Ту-95МС з аеродрому "Енгельс" здійснюють передислокацію на аеродром "Дягілево"/"Оленья" після спорядження крилатими ракетами.

А проте після півночі стало відомо про зліт іншого типу літаків – Ту-22М3. За даними моніторів, до 6 бортів піднялися у повітря у Мурманській області. Згодом вони долетіли до Смоленської області та ближче до 2 ночі здійснили пуски ракет.

Цієї ночі Київ перебуває під масованим ударом БпЛА, балістики та крилатих ракет. Відтак і ракети Х-22 / Х-32 з Ту-22М3 полетіли також у тому напрямку.

Останні атаки на Україну