Ту-22М3 взлетели в России и запустили ракеты в сторону Киева
- Киев находится под массированным ударом БпЛА, баллистических и крылатых ракет.
Россия продолжает бить с воздуха по Украине. Идет массированная атака БпЛА и ракетный обстрел.
Мониторы сообщали о взлете Ту-22М3 в России, передает 24 Канал. Впоследствии стало известно о пусках ракет.
Что известно о взлете стратавиации?
Еще с вечера 23 января мониторинговые каналы предупреждали об опасности применения стратегической авиации России для удара по Украине.
В частности, было сообщение, что Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" осуществляют передислокацию на аэродром "Дягилево"/"Оленья" после снаряжения крылатыми ракетами.
Однако после полуночи стало известно о взлете другого типа самолетов – Ту-22М3. По данным мониторов, до 6 бортов поднялись в воздух в Мурманской области. Впоследствии они долетели до Смоленской области и ближе к 2 ночи осуществили пуски ракет.
Этой ночью Киев находится под массированным ударом БПЛА, баллистики и крылатых ракет. Поэтому и ракеты Х-22 / Х-32 с Ту-22М3 полетели также в том направлении.
Последние атаки на Украину
23 января Россия атаковала боевым беспилотником Харьков. Удар пришелся на Индустриальный район города. Информация о пострадавших не поступала.
Также в этот день объявлялась масштабная воздушная тревога по всей Украине – взлетали несколько МиГ-31К. Мониторы писали о пусках "Кинжалов", но оказалось, что это были фальш-цели.
А накануне вечером оккупанты сбросили 4 КАБа на Камышеваху. К сожалению, погиб один человек, еще 10 человек получили травмы. Обстрел уничтожил жилье зооволонтеров и место содержания около сотни животных.