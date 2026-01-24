Ту-22М3 взлетели в России и запустили ракеты в сторону Киева.

Россия продолжает бить с воздуха по Украине. Идет массированная атака БпЛА и ракетный обстрел.

Мониторы сообщали о взлете Ту-22М3 в России, передает 24 Канал. Впоследствии стало известно о пусках ракет.

Смотрите также Россияне снова подняли в небо Ту-95: что это за самолеты и какими ракетами бьют

Что известно о взлете стратавиации?

Еще с вечера 23 января мониторинговые каналы предупреждали об опасности применения стратегической авиации России для удара по Украине.

В частности, было сообщение, что Ту-95МС с аэродрома "Энгельс" осуществляют передислокацию на аэродром "Дягилево"/"Оленья" после снаряжения крылатыми ракетами.

Однако после полуночи стало известно о взлете другого типа самолетов – Ту-22М3. По данным мониторов, до 6 бортов поднялись в воздух в Мурманской области. Впоследствии они долетели до Смоленской области и ближе к 2 ночи осуществили пуски ракет.

Этой ночью Киев находится под массированным ударом БПЛА, баллистики и крылатых ракет. Поэтому и ракеты Х-22 / Х-32 с Ту-22М3 полетели также в том направлении.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Последние атаки на Украину