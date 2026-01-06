Нерви не витримують, – Братчук розповів про складну ситуацію на Одещині
- Одещина зберігає контроль над ситуацією та економічну стабільність попри інтенсивні атаки на критичну інфраструктуру з боку Росії.
- Система ППО удосконалюється, але обстріли завдають значної шкоди, залишаючи деякі місцевості без електропостачання на кілька днів.
Одещина впродовж грудня зазнавала інтенсивних атак по критичній інфраструктурі, проте зберігає контроль над ситуацією та економічну стабільність у межах воєнного часу. Кремль систематично застосовує комбіновані удари для виснаження українських систем ППО.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук пояснив 24 Каналу, що попри об'єктивні труднощі з електропостачанням та транспортною інфраструктурою, жителям області вдається зберігати стійкість без паніки, усвідомлюючи головне – відповідальність за війну несе Росія.
Чи витримає Одеса атаки по енергетиці та портах?
Ситуація в Одесі контрольована, економіка функціонує в межах можливого за воєнного часу, хоча загрози ударів по енергетиці та портовій інфраструктурі залишаються постійними.
Система ППО удосконалюється для протидії викликам, проте обстріли завдають значної шкоди – в окремих локаціях та населених пунктах області досі відсутнє електропостачання, люди перебувають без світла по кілька днів.
Існують проблеми з портовою інфраструктурою та електротранспортом, але міська військова адміністрація знаходить альтернативні рішення. Найголовніше – у людей немає паніки, хоча іноді нерви не витримують і трапляються спроби мирних протестів чи перекриття доріг,
– зазначив Братчук.
Росія атакує переважно "Шахедами", "Геранями" та дронами-обманками, а також використовує балістичні ракети, які найскладніші для перехоплення та вимагають спеціальних засобів протиповітряної оборони.
"Це тактика виснаження економіки. Повітряні тривоги, змушують судна повертатися в море та кружляти на відстані. Проте крім класичних засобів ППО працюють мобільні вогневі групи та легка авіація – гелікоптери й винищувачі, які патрулюють над морем, не даючи ворогу літати. Це наше море, наше повітря, наше небо, наша земля", – підкреслив Братчук.
Що ще відомо про ситуацію в Одеській області?
- Росія застосовує балістичні ракети з касетними боєприпасами для ударів по Одеській області та ускладнює роботу систем ППО, запускаючи дрони на низьких висотах.
- Атаки зосереджені на портовій інфраструктурі та логістиці. В Одесі відсутнє електропостачання до 20 днів, а електротранспорт не працює.
- Росія активізувала атаки на Одесу, прагнучи паралізувати морський експорт України та підірвати її економіку.