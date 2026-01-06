Нервы не выдерживают, – Братчук рассказал о сложной ситуации в Одесской области

Одесская область в течение декабря подвергалась интенсивным атакам по критической инфраструктуре, однако сохраняет контроль над ситуацией и экономическую стабильность в рамках военного времени. Кремль систематически применяет комбинированные удары для истощения украинских систем ПВО.

Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что несмотря на объективные трудности с электроснабжением и транспортной инфраструктурой, жителям области удается сохранять устойчивость без паники, осознавая главное – ответственность за войну несет Россия.

Выдержит ли Одесса атаки по энергетике и портам?

Ситуация в Одессе контролируемая, экономика функционирует в пределах возможного в военное время, хотя угрозы ударов по энергетике и портовой инфраструктуре остаются постоянными.

Система ПВО совершенствуется для противодействия вызовам, однако обстрелы наносят значительный ущерб – в отдельных локациях и населенных пунктах области до сих пор отсутствует электроснабжение, люди находятся без света по несколько дней.

Существуют проблемы с портовой инфраструктурой и электротранспортом, но городская военная администрация находит альтернативные решения. Самое главное – у людей нет паники, хотя иногда нервы не выдерживают и случаются попытки мирных протестов или перекрытия дорог,

– отметил Братчук.

Россия атакует преимущественно "Шахедами", "Геранями" и дронами-обманками, а также использует баллистические ракеты, которые самые сложные для перехвата и требуют специальных средств противовоздушной обороны.

"Это тактика истощения экономики. Воздушные тревоги, заставляют суда возвращаться в море и кружить на расстоянии. Однако кроме классических средств ПВО работают мобильные огневые группы и легкая авиация – вертолеты и истребители, которые патрулируют над морем, не давая врагу летать. Это наше море, наш воздух, наше небо, наша земля", – подчеркнул Братчук.

Что еще известно о ситуации в Одесской области?