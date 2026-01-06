Нервы не выдерживают, – Братчук рассказал о сложной ситуации в Одесской области
- Одесская область сохраняет контроль над ситуацией и экономическую стабильность несмотря на интенсивные атаки на критическую инфраструктуру со стороны России.
- Система ПВО совершенствуется, но обстрелы наносят значительный ущерб, оставляя некоторые местности без электроснабжения на несколько дней.
Одесская область в течение декабря подвергалась интенсивным атакам по критической инфраструктуре, однако сохраняет контроль над ситуацией и экономическую стабильность в рамках военного времени. Кремль систематически применяет комбинированные удары для истощения украинских систем ПВО.
Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил 24 Каналу, что несмотря на объективные трудности с электроснабжением и транспортной инфраструктурой, жителям области удается сохранять устойчивость без паники, осознавая главное – ответственность за войну несет Россия.
Выдержит ли Одесса атаки по энергетике и портам?
Ситуация в Одессе контролируемая, экономика функционирует в пределах возможного в военное время, хотя угрозы ударов по энергетике и портовой инфраструктуре остаются постоянными.
Система ПВО совершенствуется для противодействия вызовам, однако обстрелы наносят значительный ущерб – в отдельных локациях и населенных пунктах области до сих пор отсутствует электроснабжение, люди находятся без света по несколько дней.
Существуют проблемы с портовой инфраструктурой и электротранспортом, но городская военная администрация находит альтернативные решения. Самое главное – у людей нет паники, хотя иногда нервы не выдерживают и случаются попытки мирных протестов или перекрытия дорог,
– отметил Братчук.
Россия атакует преимущественно "Шахедами", "Геранями" и дронами-обманками, а также использует баллистические ракеты, которые самые сложные для перехвата и требуют специальных средств противовоздушной обороны.
"Это тактика истощения экономики. Воздушные тревоги, заставляют суда возвращаться в море и кружить на расстоянии. Однако кроме классических средств ПВО работают мобильные огневые группы и легкая авиация – вертолеты и истребители, которые патрулируют над морем, не давая врагу летать. Это наше море, наш воздух, наше небо, наша земля", – подчеркнул Братчук.
Что еще известно о ситуации в Одесской области?
- Россия применяет баллистические ракеты с кассетными боеприпасами для ударов по Одесской области и затрудняет работу систем ПВО, запуская дроны на низких высотах.
- Атаки сосредоточены на портовой инфраструктуре и логистике. В Одессе отсутствует электроснабжение до 20 дней, а электротранспорт не работает.
- Россия активизировала атаки на Одессу, стремясь парализовать морской экспорт Украины и подорвать ее экономику.