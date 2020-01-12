Авто протаранило стовп і спалахнуло у Києві: водій згорів живцем

В Києві авто Honda на великій швидкості протаранило відбійник і знесло стовп у ніч проти 12 січня. Після цього автомобіль перекинувся і загорівся.

У салоні автомобіля перебувало 5 людей. Один із них – водій – загинув у вогні, повідомляє "Информатор" з посиланням на ДСНС Києва.

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Honda рухалася бульваром Дружби народів у напрямку Деміївки. Біля станції метро "Либідська" водій не впорався з керуванням і на величезній швидкості протаранив стовп. Авто перекинулось і миттєво спалахнуло.

Свідки події врятували 2 жінок і 2 чоловіків з салону авто, а водія затиснуло всередині.

Керманич загинув, його тіло дістали рятувальники після того, як загасили полум'я.

Обставини аварії з’ясовує поліція.



Надзвичайники загасили авто, яке після зіткнення зі стовпом загорілось у Києві / Фото "Информатор"



Водія авто затисло всередині / Фото "Информатор"