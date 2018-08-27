Авто зім'яло, як бляшанку: у серйозній ДТП на Львівщині постраждало 8 людей

У неділю, 26 серпня, у місті Бібрка, що на Львівщині, водій на Honda Accord влетів в електричну опору, після чого авто знесло огорожу будинків.

Внаслідок аварії травмовано восьмеро людей, троє з яких неповнолітні. Усіх потерпілих госпіталізували, повідомляє Zaxid.Net. Читайте також: Маршрутка збила сім'ю у Дніпрі: водій не помітив перехожих, бо стомився Автомобіль був переповнений пасажирами – це 5-ро дорослих та троє малолітніх дітей. На щастя, ніхто не загинув.

ДТП у місті Бібрка на Львівщині Водія до лікарні доправили у важкому стані, у нього закритий перелом грудної клітини та закрита травма хребта. Правоохоронці встановлюють причини ДТП.

ДТП у місті Бібрка на Львівщині

ДТП у місті Бібрка на Львівщині

ДТП у місті Бібрка на Львівщині

ДТП у місті Бібрка на Львівщині