Авто зім'яло, як бляшанку: у серйозній ДТП на Львівщині постраждало 8 людей
У неділю, 26 серпня, у місті Бібрка, що на Львівщині, водій на Honda Accord влетів в електричну опору, після чого авто знесло огорожу будинків.
Внаслідок аварії травмовано восьмеро людей, троє з яких неповнолітні. Усіх потерпілих госпіталізували, повідомляє Zaxid.Net.
Читайте також: Маршрутка збила сім'ю у Дніпрі: водій не помітив перехожих, бо стомився
Автомобіль був переповнений пасажирами – це 5-ро дорослих та троє малолітніх дітей. На щастя, ніхто не загинув.
ДТП у місті Бібрка на Львівщині
Водія до лікарні доправили у важкому стані, у нього закритий перелом грудної клітини та закрита травма хребта.
Правоохоронці встановлюють причини ДТП.
ДТП у місті Бібрка на Львівщині
ДТП у місті Бібрка на Львівщині
ДТП у місті Бібрка на Львівщині
ДТП у місті Бібрка на Львівщині