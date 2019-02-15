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      Автоматична індексація тарифів на перевезення розкрутить маховик інфляції, – голова асоціації

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      Олександр Криворучко
      Олександр Криворучко / 112.ua

      Заплановане "Укрзалізницею" на поточний рік підвищення тарифів на вантажні перевезення більш ніж на 14% завдасть шкоди економіці України і вдарить по самій "Укрзалізниці" (УЗ).

      Про це повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна" голова асоціації власників вагонів Олександр Криворучко.

      При цьому, як повідомлялося раніше, УЗ планує застосовувати автоматичну індексацію тарифів, що, за словами Криворучка, викликає найбільш жорстку реакцію ринку.

      "Це продиктовано, по-перше, тим, що гроші у бізнесу за рахунок підвищення тарифів будуть відбиратися, і якщо застосовувати автоматичну індексацію, то бізнес виключається з дискусії. Що, напевно, неправильно. Другий момент: індексація розкручує маховик інфляції, що позначиться на кожному з нас теж негативно", – заявив Криворучко.

      Також, за словами експерта, якщо "Укрзалізниця" кожен раз, коли їй буде не вистачати грошей, буде просто підвищувати ціну на свої послуги – це деструктивно впливає на її власну ефективність.

      "Укрзалізниця", як будь-яка велика корпорація, повинна вишукувати внутрішні резерви, повинна мати декілька джерел покриття дефіциту власних засобів окрім як просто підвищувати ціни", – заявив Криворучко.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця Гроші
      Джерело: 24 Канал
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