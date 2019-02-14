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      Автоматична індексація тарифів на перевезення УЗ – це загибель вугільної галузі, – профспілки

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      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / 112.ua

      Автоматична індексація тарифів "Укрзалізницею" – це утиск інтересів вугільної галузі та збитки для вугільних підприємств.

      Ухвалення необдуманих рішень про автоматичну індексацію, а отже, підвищення тарифів на вантажоперевезення "Укрзалізницею" загрожує шахтам величезними збитками і в цілому веде вугільну галузь до загибелі. Таку думку висловив голова Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України Віктор Турманов, коментуючи інформацію про те, що "Укрзалізниця" ініціювала автоматичну індексацію тарифів на залізничні вантажоперевезення, через що відбудеться зростання залізничного тарифу у 2019 році на 14,2% (і щомісячну індексацію на 2,5%), пише УНІАН.

      "Дійсно, сьогодні приймаються такі необдумані рішення, і не думають про економіку, не думають про металургів, про шахтарів. Захотілося підняти – і підвищують тарифи. А такі рішення повинні прийматися зважено, обдумано, з запрошенням експертів і профспілок, і на такій нараді потрібно обговорювати ці ініціативи. У нас і так вугілля неконкурентоспроможне, а з такими рішеннями взагалі загрожує галузі загибель", – зазначив Віктор Турманов.

      На його думку, автоматична індексація тарифів "Укрзалізницею" – це, безумовно, обмеження інтересів вугільної галузі та збитки для вугільних підприємств. "Так не можна чинити. Вони (УЗ) створюють для себе кращі умови, не звертаючи на всіх інших суб'єктів ринку жодної уваги. Повинна бути збалансована політика транспортних перевезень. Держшахти сьогодні і так не мають грошей – ні на зарплату, ні на розвиток, а тут ще й тарифи на перевезення. Ми категорично проти", – підкреслив Віктор Турманов. Голова Незалежної профспілки гірників Донбасу Микола Волинко також упевнений, що автоматична індексація тарифів негативно вплине на ситуацію у вугільній галузі України.

      "Мало того, що вугільна галузь і так під загрозою знищення, а зараз ще вирішили цими тарифами задушити... Автоматична індексація – це знищення, добивання вугільної галузі", – вважає Микола Волинко.

      Микола Волинко підкреслив, що такі рішення (що ведуть до зростання вартості перевезень) повинні обговорюватися всіма учасниками, а не прийматися самовільно.

      "Свого часу – за віце-прем'єра Олега Дубини – була створена суспільно-державна комісія з ситуації у вугільній промисловості, там регулярно проходили засідання за участю всіх сторін – вирішували питання тарифів. Усе вирішувалося спільно. Нинішнє підвищення тарифів УЗ – це збитки держпідприємств. До того ж вони тарифи підвищують, а якість тільки погіршується. Ми категорично проти такої індексації, це б'є і по державних, і по приватних підприємствах", – зазначив Микола Волинко.

      Як раніше повідомляли, 1 лютого 2019 року на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України було оприлюднено проект внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 №1392, яким змінюються принципи держполітики у сфері регулювання тарифів на залізничні перевезення і вводиться автоматична індексація тарифів АТ "Укрзалізниця". Також опубліковано проект наказу "Про проведення щорічної автоматичної індексації", яким передбачається зростання залізничного тарифу у 2019 році на індекс промислових цін 2018 (14,2%) і щоквартальну автоматичну індексацію (2,5% щокварталу) у 2019 році.

      Керівники промислових асоціацій вже написали лист віце-прем'єр-міністру Володимиру Кістіону, першому віце-прем'єру – міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Кубіву, міністру інфраструктури Володимиру Омеляну, голові Державної регуляторної служби Ксенії Ляпіної, голові правління "Укрзалізниці" Євгену Кравцову і голові Наглядової ради "Укрзалізниці" Шевкі Аджунеру про те, що така ініціатива має ознаки зловживання монопольним становищем на ринку залізничних перевезень.

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      Теги: Укрзалізниця Вугільна промисловість Міністерство економічного розвитку і торгівлі Володимир Омелян Міністерство інфраструктури
      Джерело: 24 Канал
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