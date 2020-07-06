У Києві 6 липня п'яний працівник автомийки викрав у клієнта його Mercedes і на великій швидкості влаштував кілька аварій. Під час небезпечних маневрів він мало не збив людей на зупинці громадського транспорту.

Інцидент трапився на проспекті Відрадному. Про це повідомляє "Київ Оперативний". Дивіться також П'яний водій спричинив жахливу ДТП біля Львова: є загиблий та троє поранених – фото Що відомо про ДТП з п'яним автомийником Після викрадення автомобіля, чоловік спочатку зачепив Skoda, а потім влетів у Nissan. Після цього його понесло на зупинку з людьми, але машину зупинив стовп.

На відео небайдужі люди, які затримали порушника, кажуть про те, що після того, як машина врізалася в стовп, п'яний викрадач хотів втекти з місця аварії.

Небайдужі кияни затримали його і викликали поліцію. Дивіться відео затримання винуватця ДТП:

Викрадений Mercedes після аварії / Фото "Київ оперативний"

Розбита автівка в результаті ДТП / Фото "Київ оперативний"