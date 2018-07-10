Автомобіль поліції потрапив у потрійну ДТП у Києві: є потерпілі

Близько опівночі про 10 липня у Києві на проспекті Гагаріна зіткнулися поліцейський автомобіль Toyota Prius,Ю мотоцикл Suzuki та легковик Nissan Teana.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

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За попередньою інформацією, всі три учасники аварії рухалися в бік Дарницької площі проспектом Гагаріна.

"Поліцейські їхали в крайній лівій смузі, мотоцикліст намагався проїхати між Prius’ом і відбійником. Не розрахувавши відстань, він зачепив задню частину Toyota та його почало кидати дорогою. Після цього відбулося ще одне зіткнення мотоцикла з Nissan’ом", – зазначають журналісти.

Додамо, що внаслідок інциденту постраждав мотоцикліст, якого було госпіталізовано. Щодо інших потерпілих, інформації немає.

Окрім медиків, на місці також працювали патрульні та слідчо-оперативна група

Нагадаємо, на початку червня на автодорозі Кудирявці – Новий Милятин Буського району Львівської області старший сержант поліції насмерть збила велосипедистку.