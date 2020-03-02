Автомобіль збив пішохода на переході під Києвом, обурені люди перекрили дорогу

Люди перекрили дорогу під Києвом у Білогородку, організувавши безперервний ланцюг на пішохідному переході. Обурені місцеві мешканці тим, що на цьому переході автомобілі часто збивають пішоходів.

У неділю, 1 березня, в селі Білогородка Києво-Святошинського району автомобіль збив пішохода – його у важкому стані доправили до лікарні в Боярці. Про це повідомив телеграм-канал dtp.kiev.ua.

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Такі випадки траплялися і раніше на цьому ж місці – це вже вшосте за пів року.

Мовиться про пішохідний перехід біля житлового комплексу "Перший парковий квартал", якого майже не видно у темну пору доби. Саме тому автомобілі мчать вулицею, не знижуючи швидкості. Про це розповіли у "Києві Оперативному".

Місцеві мешканці обурені ситуацією і вийшли на мітинг. Вони ходять туди-сюди пішохідним переходом і вимагають встановити світлофор та освітлення на вулиці.



Місцеві заблокували дорогу через регулярні ДТП / Фото dtp.kiev.ua



Місцеві мешканці вимагають встановити світлофор та освітлення / Фото "Київ Оперативний"



На цьому місці вже вшосте за пів року збивають людину / Фото "Київ Оперативний"

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