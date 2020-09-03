У Шевченківському районі Києва 3 вересня спалахнула пожежа на 24 поверсі багатоповерхівки. Будівля розташована поблизу посольства США.

Вогонь охопив квартиру на 24 поверсі, а клуби диму здіймаються високо у небо. Відео пожежі оприлюднили на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у телеграмі.

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На місце пожежі вже прибули перші рятувальники. Однак, як повідомили у ДСНС, деякі рятувальні машини не можуть дістатися місця події через затори та запарковані вулиці.

Відомо, що пожежа спалахнула у будинку по вулиці Сікорського, 4-Б. З вікна квартири, де сталася пожежа, вилізла жінка. Вона стояла на кондиціонері на висоті приблизно у 70 метрів над землею. На щастя, її вдалося врятувати.

Рятувальники присвоїли пожежі четвертій ступінь складності. До гасіння пожежі залучили 43 особи особового складу та 11 одиниць техніки.