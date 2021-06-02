Байден зняв санкції лише від німецьких і європейських компаній "Північного потоку-2", – Фесенко

Нещодавно стало відомо, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден відмовився від санкції проти "Північного потоку-2". Низка експертів вважає такий крок американського лідера – нелогічним.

Але щодо цієї ситуації є декілька уточнень. Про це в коментарі для 24 каналу повідомив політолог Володимир Фесенко.

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Фесенко: Байден залишив санкції проти російських компаній

За його словами, Байден відмовився не від усіх санкцій. В цьому є логічне пояснення та вигода для президента США.

Він відмовляється лише від санкцій проти німецьких і європейських компаній. Санкцій проти російських компаній вони (США – 24 канал) залишають,

– наголосив Фесенко.

Першою причиною, чому Байден ухвалив таке рішення саме зараз, є його бажання відновити конструктивні, партнерські відносини з Німеччиною. Вони, як відзначив експерт, були значною мірою зіпсовані, підірвані за колишнього президента Дональда Трампа.

Друга причина пов'язана з першою. В США вирішили, що завадити добудові "Північного потоку-2" вони вже не зможуть. Його добудують, попри санкції, інше запитання – коли саме: якщо не у 2021 році, то трохи пізніше.

Трамп теж запізнився з санкціями

Залишилось добудувати менше, ніж 100 кілометрів газопроводу, це приблизно 5% від загальної його довжини.

Насправді як вважає політолог, боротись з "Північним потоком-2" потрібно було починати не зараз, а 5 років тому. Навіть Трамп запізнився.

"Трамп вводив санкції не тому, що він любив Україну. Жодних українських мотивів в нього не було. Він мав винятково економічні інтереси. Трамп таким способом просував американський скраплений газ на європейський ринок. Домінували економічні інтереси США", – зазначив Фесенко.

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Тому Байден наразі діє прагматично. Він вирішив відмовитись від блокування, адже закінченню будівництва все одно не можна завадити.

"Для України шукатимуть якісь компенсації. Нам зараз потрібно домовлятись з Вашингтоном, Брюсселем і Берліном про належні компенсації наших втрат або про гарантування подальшого транзиту газу через Україну після 2026 року", – він відзначив.

Що таке "Північний потік-2"? Це газопровід Росії, який будують в обхід України. Оскільки США ввели санкції проти "Північного потоку-2", то його будівництво вдалось тимчасово зупинити. Але через деякий час роботу знову відновили.

Публічний жест для Путіна

Також політолог наголосив, що Байден вирішив ухвалити своє рішення перед переговорами з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Він захотів зробити такий публічний жест – продемонструвати Путіну, що США готові бути достатньо гнучким, але в обмін на гнучкість росіян,

– сказав Фесенко.

Він відзначив, що постає запитання, що ж отримає США в обміні з Росією. "Американський президент від цього може програти. Адже якщо Путін скористається цією поступкою, та американці нічого не отримають, це справді буде програш", – додав експерт.

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