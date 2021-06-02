Байден снял санкции только с немецких и европейских компаний "Северного потока-2", – Фесенко

Недавно стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отказался от санкции против "Северного потока-2". Ряд экспертов считает такой шаг американского лидера – нелогичным.

Но по этой ситуации есть несколько уточнений. Об этом в комментарии для 24 канала сообщил политолог Владимир Фесенко.

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Фесенко: Байден оставил санкции против российских компаний

По его словам, Байден отказался не от всех санкций. В этом есть логическое объяснение и выгода для президента США.

Он отказывается только от санкций против немецких и европейских компаний. Санкции против российских компаний они (США – 24 канал) оставляют,

– подчеркнул Фесенко.

Первой причиной, почему Байден принял такое решение именно сейчас, является его желание восстановить конструктивные, партнерские отношения с Германией. Они, как отметил эксперт, были в значительной степени испорчены, подорваны при бывшем президенте Дональде Трампе.

Вторая причина связана с первой. В США решили, что помешать достройке "Северного потока-2" они уже не смогут. Его достроят, несмотря на санкции, другой вопрос – когда именно: если не в 2021 году, то чуть позже.

Трамп тоже опоздал с санкциями

Осталось достроить меньше, чем 100 километров газопровода, это примерно 5% от общей его длины.

На самом деле, как считает политолог, бороться с "Северным потоком-2" нужно было начинать не сейчас, а 5 лет назад. Даже Трамп опоздал.

"Трамп вводил санкции не потому, что он любил Украину. Никаких украинских мотивов у него не было. Он имел исключительно экономические интересы. Трамп таким способом продвигал американский сжиженный газ на европейский рынок. Доминировали экономические интересы США", – отметил Фесенко.

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Поэтому Байден сейчас действует прагматично. Он решил отказаться от блокирования, так как окончанию строительства все равно нельзя помешать.

"Для Украины будут искать какие-то компенсации. Нам сейчас нужно договариваться с Вашингтоном, Брюсселем и Берлином о причитающихся компенсациях наших потерь или о гарантировании дальнейшего транзита газа через Украину после 2026 года", – он отметил.

Что такое "Северный поток-2"? Это газопровод России, который строят в обход Украины. Поскольку США ввели санкции против "Северного потока-2", то его строительство удалось временно остановить. Но через некоторое время работу снова возобновили.

Публичный жест для Путина

Также политолог подчеркнул, что Байден решил принять свое решение перед переговорами с главой Кремля Владимиром Путиным.

Он захотел сделать такой публичный жест – продемонстрировать Путину, что США готовы быть достаточно гибким, но в обмен на гибкость россиян,

– сказал Фесенко.

Он отметил, что возникает вопрос, что же получат США в обмене с Россией. "Американский президент от этого может проиграть. Так как если Путин воспользуется этой уступкой, и американцы ничего не получат, это действительно будет проигрыш", – добавил эксперт.

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