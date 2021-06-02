Інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що для США відновлення стосунків з Німеччиною, які зруйнував Дональд Трамп, є набагато важливішими за економічні інтереси країни. Зараз це виглядає як взаємний дипломатичний крок зі сторони обох країн.
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За словами Фурси, коли американці "воювали" з "Північним потоком-2", це була не тільки геополітика, а підтримка власних економічних інтересів. Втім, на його думку, зараз для Байдена пріоритетнішим завданням є налагодити стосунки з Німеччиною.
На жаль, ми маємо визнати, що "Північний потік-2" буде добудований. Навряд чи щось зможе зупинити цю добудову,
– наголосив він.
Чому газопровід важливий для Німеччини
Фурса зазначив, що запуск "Північного потоку-2" є економічним інтересом Німеччини, адже через країну буде йти розподіл газу. Також для Німеччини важливо забезпечити якомога більше маршрутів газу.
Причиною є те, що зараз там відмовляються від атомної енергетики й вугілля, бо це не екологічно.
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Що могло б зупинити будівництво
Як припустив Фурса, теоретично будівництво "Північного потоку-2" могла б зупинити перемога партії "Зелених" на виборах в Німеччині восени 2021 року.
Якщо у разі перемоги вони не погоджуватимуться із запуском газопроводу, то це могло б допомогти Україні. Втім, Фурса переконаний, що такий розвиток подій є малоймовірним.
Фурса розповів про будівництво "Північного потоку-2": дивіться відео
"Північний потік-2": останні новини
- У США 20 травня заявили, що не запроваджуватимуть санкції щодо компанії-оператора "Північний потік-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга.
- Джозеф Байден пояснив, що такий захід зараз непотрібний, адже будівництво газопроводу майже завершене.
- Канцлерка Німеччини Ангела Меркель відправить у Вашингтон високопоставлену переговорну групу. Її мета – поговорити з адміністрацією США про "Північний потік-2".
- Посол України в Німеччині Андрій Мельник припустив, що Німеччина може змінити свою думку щодо газопроводу "Північний потік-2" після виборів, які відбудуться восени.
- У МЗС Росії зазначили, що поставлення російського газу через Україну збережеться і після запуску "Північного потоку-2". Це триватиме до завершення дії контрактів.